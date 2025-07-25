Валюты / WB
WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares
12.59 USD 0.11 (0.87%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WB за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.33, а максимальная — 12.77.
Следите за динамикой Weibo Corporation - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WB
Дневной диапазон
12.33 12.77
Годовой диапазон
7.10 12.92
- Предыдущее закрытие
- 12.70
- Open
- 12.70
- Bid
- 12.59
- Ask
- 12.89
- Low
- 12.33
- High
- 12.77
- Объем
- 3.180 K
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- 11.22%
- 6-месячное изменение
- 32.25%
- Годовое изменение
- 23.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.