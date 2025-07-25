QuotazioniSezioni
Valute / WB
Tornare a Azioni

WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares

12.53 USD 0.13 (1.05%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WB ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.36 e ad un massimo di 12.89.

Segui le dinamiche di Weibo Corporation - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WB News

Intervallo Giornaliero
12.36 12.89
Intervallo Annuale
7.10 12.92
Chiusura Precedente
12.40
Apertura
12.36
Bid
12.53
Ask
12.83
Minimo
12.36
Massimo
12.89
Volume
4.572 K
Variazione giornaliera
1.05%
Variazione Mensile
10.69%
Variazione Semestrale
31.62%
Variazione Annuale
23.33%
20 settembre, sabato