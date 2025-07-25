Valute / WB
WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares
12.53 USD 0.13 (1.05%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WB ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.36 e ad un massimo di 12.89.
Segui le dinamiche di Weibo Corporation - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.36 12.89
Intervallo Annuale
7.10 12.92
- Chiusura Precedente
- 12.40
- Apertura
- 12.36
- Bid
- 12.53
- Ask
- 12.83
- Minimo
- 12.36
- Massimo
- 12.89
- Volume
- 4.572 K
- Variazione giornaliera
- 1.05%
- Variazione Mensile
- 10.69%
- Variazione Semestrale
- 31.62%
- Variazione Annuale
- 23.33%
20 settembre, sabato