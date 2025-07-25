Devises / WB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares
12.53 USD 0.13 (1.05%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WB a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.36 et à un maximum de 12.89.
Suivez la dynamique Weibo Corporation - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WB Nouvelles
- L’action de Weibo atteint un sommet de 52 semaines à 12,5 USD
- Weibo stock hits 52-week high at 12.5 USD
- XPeng and Xiaomi Race Ahead with Robust August Deliveries - TipRanks.com
- Earnings call transcript: Weibo Q2 2025 results beat expectations
- Tesla launches Model Y L in China, starts taking orders
- Tesla launches Model Y L in China from around $47,200
- Tesla Stock (TSLA) Motors as Musk Launches Chinese Rescue Mission With New Model Y - TipRanks.com
- Tesla to launch six-seater Model Y L in China soon
- Tesla says Model Y L ’coming soon’ in Chinese social media post
- Stock Market Rallies Amid Shifts Despite Hot Inflation; Amazon, CoreWeave In Focus: Weekly Review
- Weibo's Q2 Earnings Review: The AI Future Shines, But Q3 Looks Grim (NASDAQ:WB)
- Jefferies raises Weibo stock price target to $12.30 on solid earnings
- Stock Market News for Aug 15, 2025
- Amazon, Alibaba Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- Weibo Corporation (WB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Kimball Electronics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Terawulf, Dlocal, Equinox Gold And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Bullish (NYSE:BLSH), DLocal (NASDAQ:DLO)
- July PPI/Core PPI Jumped Unexpectedly
- Economic Data at 3-Year Highs: PPI, Jobless Claims
- Weibo Corp earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Weibo shares jump 4% as Q2 results surpass analyst expectations
- Applied Materials, Deere, and Coach set to report earnings Thursday
- BYD stock price target lowered to HK$133 by Bernstein SocGen on domestic pressures
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- Tesla beats Chinese rivals in some driving assisted tests, say China state media, Bytedance
Range quotidien
12.36 12.89
Range Annuel
7.10 12.92
- Clôture Précédente
- 12.40
- Ouverture
- 12.36
- Bid
- 12.53
- Ask
- 12.83
- Plus Bas
- 12.36
- Plus Haut
- 12.89
- Volume
- 4.572 K
- Changement quotidien
- 1.05%
- Changement Mensuel
- 10.69%
- Changement à 6 Mois
- 31.62%
- Changement Annuel
- 23.33%
20 septembre, samedi