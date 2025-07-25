통화 / WB
WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares
12.53 USD 0.13 (1.05%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WB 환율이 오늘 1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.36이고 고가는 12.89이었습니다.
Weibo Corporation - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WB News
일일 변동 비율
12.36 12.89
년간 변동
7.10 12.92
- 이전 종가
- 12.40
- 시가
- 12.36
- Bid
- 12.53
- Ask
- 12.83
- 저가
- 12.36
- 고가
- 12.89
- 볼륨
- 4.572 K
- 일일 변동
- 1.05%
- 월 변동
- 10.69%
- 6개월 변동
- 31.62%
- 년간 변동율
- 23.33%
