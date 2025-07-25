通貨 / WB
WB: Weibo Corporation - American Depositary Shares
12.40 USD 0.36 (2.82%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WBの今日の為替レートは、-2.82%変化しました。日中、通貨は1あたり12.25の安値と12.68の高値で取引されました。
Weibo Corporation - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.25 12.68
1年のレンジ
7.10 12.92
- 以前の終値
- 12.76
- 始値
- 12.62
- 買値
- 12.40
- 買値
- 12.70
- 安値
- 12.25
- 高値
- 12.68
- 出来高
- 3.354 K
- 1日の変化
- -2.82%
- 1ヶ月の変化
- 9.54%
- 6ヶ月の変化
- 30.25%
- 1年の変化
- 22.05%
