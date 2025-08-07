Moedas / VRNT
VRNT: Verint Systems Inc
20.30 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRNT para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.30 e o mais alto foi 20.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Verint Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VRNT Notícias
Faixa diária
20.30 20.35
Faixa anual
14.15 34.79
- Fechamento anterior
- 20.31
- Open
- 20.34
- Bid
- 20.30
- Ask
- 20.60
- Low
- 20.30
- High
- 20.35
- Volume
- 634
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- -0.15%
- Mudança de 6 meses
- 14.95%
- Mudança anual
- -20.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh