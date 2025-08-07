货币 / VRNT
VRNT: Verint Systems Inc
20.32 USD 0.00 (0.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VRNT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点20.31和高点20.36进行交易。
关注Verint Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRNT新闻
- Verint earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Verint (VRNT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Verint Systems (VRNT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verint Reports 33% EPS Drop in Fiscal Q2
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- JMP reiterates Market Outperform rating on NICE stock, citing AI growth
- RBC Capital downgrades Verint Systems stock rating as Thoma Bravo acquisition announced
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by Needham on Thoma Bravo deal
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- This Quest Diagnostics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- S&P 500 cuts losses as Nvidia climbs ahead of results
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo deal
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Verint Systems stock price target lowered to $20.50 at Rosenblatt
- What's Going On With Verint Systems Stock Monday? - Verint Systems (NASDAQ:VRNT)
- Thoma Bravo to acquire Verint in $2 billion all-cash deal
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- US stock futures dip after Powell-led rally on September cut expectations
- Thoma Bravo close to $2 bln deal for BPO software maker Verint- Bloomberg
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Cheered to the Rafters as PE Group Thoma Bravo Lines up Bid - TipRanks.com
- ESS Tech, Inc. (GWH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoDaddy (GDDY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
日范围
20.31 20.36
年范围
14.15 34.79
- 前一天收盘价
- 20.32
- 开盘价
- 20.31
- 卖价
- 20.32
- 买价
- 20.62
- 最低价
- 20.31
- 最高价
- 20.36
- 交易量
- 678
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.05%
- 6个月变化
- 15.06%
- 年变化
- -20.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值