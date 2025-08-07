Devises / VRNT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VRNT: Verint Systems Inc
20.28 USD 0.01 (0.05%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRNT a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.26 et à un maximum de 20.32.
Suivez la dynamique Verint Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRNT Nouvelles
- Verint earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Verint (VRNT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Verint Systems (VRNT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verint Reports 33% EPS Drop in Fiscal Q2
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- JMP reiterates Market Outperform rating on NICE stock, citing AI growth
- RBC Capital downgrades Verint Systems stock rating as Thoma Bravo acquisition announced
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by Needham on Thoma Bravo deal
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- This Quest Diagnostics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- S&P 500 cuts losses as Nvidia climbs ahead of results
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo deal
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Verint Systems stock price target lowered to $20.50 at Rosenblatt
- What's Going On With Verint Systems Stock Monday? - Verint Systems (NASDAQ:VRNT)
- Thoma Bravo to acquire Verint in $2 billion all-cash deal
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- US stock futures dip after Powell-led rally on September cut expectations
- Thoma Bravo close to $2 bln deal for BPO software maker Verint- Bloomberg
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Cheered to the Rafters as PE Group Thoma Bravo Lines up Bid - TipRanks.com
- ESS Tech, Inc. (GWH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoDaddy (GDDY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Range quotidien
20.26 20.32
Range Annuel
14.15 34.79
- Clôture Précédente
- 20.29
- Ouverture
- 20.32
- Bid
- 20.28
- Ask
- 20.58
- Plus Bas
- 20.26
- Plus Haut
- 20.32
- Volume
- 2.346 K
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- -0.25%
- Changement à 6 Mois
- 14.84%
- Changement Annuel
- -20.41%
20 septembre, samedi