Divisas / VRNT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VRNT: Verint Systems Inc
20.31 USD 0.01 (0.05%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VRNT de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.30, mientras que el máximo ha alcanzado 20.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Verint Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRNT News
- Verint earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Verint (VRNT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Verint Systems (VRNT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verint Reports 33% EPS Drop in Fiscal Q2
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- JMP reiterates Market Outperform rating on NICE stock, citing AI growth
- RBC Capital downgrades Verint Systems stock rating as Thoma Bravo acquisition announced
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by Needham on Thoma Bravo deal
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- This Quest Diagnostics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- S&P 500 cuts losses as Nvidia climbs ahead of results
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo deal
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Verint Systems stock price target lowered to $20.50 at Rosenblatt
- What's Going On With Verint Systems Stock Monday? - Verint Systems (NASDAQ:VRNT)
- Thoma Bravo to acquire Verint in $2 billion all-cash deal
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- US stock futures dip after Powell-led rally on September cut expectations
- Thoma Bravo close to $2 bln deal for BPO software maker Verint- Bloomberg
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Cheered to the Rafters as PE Group Thoma Bravo Lines up Bid - TipRanks.com
- ESS Tech, Inc. (GWH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoDaddy (GDDY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Rango diario
20.30 20.36
Rango anual
14.15 34.79
- Cierres anteriores
- 20.32
- Open
- 20.31
- Bid
- 20.31
- Ask
- 20.61
- Low
- 20.30
- High
- 20.36
- Volumen
- 2.451 K
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- -0.10%
- Cambio a 6 meses
- 15.01%
- Cambio anual
- -20.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B