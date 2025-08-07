Валюты / VRNT
VRNT: Verint Systems Inc
20.32 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRNT за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.30, а максимальная — 20.33.
Следите за динамикой Verint Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VRNT
- Verint earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Verint (VRNT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Verint Systems (VRNT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verint Reports 33% EPS Drop in Fiscal Q2
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- JMP reiterates Market Outperform rating on NICE stock, citing AI growth
- RBC Capital downgrades Verint Systems stock rating as Thoma Bravo acquisition announced
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by Needham on Thoma Bravo deal
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- This Quest Diagnostics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- S&P 500 cuts losses as Nvidia climbs ahead of results
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo deal
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Verint Systems stock price target lowered to $20.50 at Rosenblatt
- What's Going On With Verint Systems Stock Monday? - Verint Systems (NASDAQ:VRNT)
- Thoma Bravo to acquire Verint in $2 billion all-cash deal
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- US stock futures dip after Powell-led rally on September cut expectations
- Thoma Bravo close to $2 bln deal for BPO software maker Verint- Bloomberg
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Cheered to the Rafters as PE Group Thoma Bravo Lines up Bid - TipRanks.com
- ESS Tech, Inc. (GWH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoDaddy (GDDY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Дневной диапазон
20.30 20.33
Годовой диапазон
14.15 34.79
- Предыдущее закрытие
- 20.31
- Open
- 20.31
- Bid
- 20.32
- Ask
- 20.62
- Low
- 20.30
- High
- 20.33
- Объем
- 1.190 K
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- -0.05%
- 6-месячное изменение
- 15.06%
- Годовое изменение
- -20.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.