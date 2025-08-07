通貨 / VRNT
VRNT: Verint Systems Inc
20.29 USD 0.02 (0.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRNTの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり20.28の安値と20.35の高値で取引されました。
Verint Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VRNT News
- Verint earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Verint (VRNT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Verint Systems (VRNT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Verint Reports 33% EPS Drop in Fiscal Q2
- This Skechers Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Genesco (NYSE:GCO), Albemarle (NYSE:ALB)
- JMP reiterates Market Outperform rating on NICE stock, citing AI growth
- RBC Capital downgrades Verint Systems stock rating as Thoma Bravo acquisition announced
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by Needham on Thoma Bravo deal
- Nvidia To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- This Quest Diagnostics Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Quest Diagnostics (NYSE:DGX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- S&P 500 cuts losses as Nvidia climbs ahead of results
- Verint Systems stock rating downgraded to Hold by TD Cowen after Thoma Bravo deal
- Thoma Bravo to buy Verint in $2 billion deal as software acquisitions ramp up
- Cybersecurity Stocks: CrowdStrike Price Target Cut, Verint Acquired And Netskope IPO
- Verint Systems stock price target lowered to $20.50 at Rosenblatt
- What's Going On With Verint Systems Stock Monday? - Verint Systems (NASDAQ:VRNT)
- Thoma Bravo to acquire Verint in $2 billion all-cash deal
- Verint Systems, Vital Energy And Other Big Stocks Moving Higher In Monday's Pre-Market Session - Daqo New Energy (NYSE:DQ), Canopy Growth (NASDAQ:CGC)
- Furniture stocks, Keurig Dr Pepper fall; Verint rises
- US stock futures dip after Powell-led rally on September cut expectations
- Thoma Bravo close to $2 bln deal for BPO software maker Verint- Bloomberg
- M&A News: Dayforce Stock (DAY) Cheered to the Rafters as PE Group Thoma Bravo Lines up Bid - TipRanks.com
- ESS Tech, Inc. (GWH) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- GoDaddy (GDDY) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
1日のレンジ
20.28 20.35
1年のレンジ
14.15 34.79
- 以前の終値
- 20.31
- 始値
- 20.34
- 買値
- 20.29
- 買値
- 20.59
- 安値
- 20.28
- 高値
- 20.35
- 出来高
- 1.632 K
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.20%
- 6ヶ月の変化
- 14.89%
- 1年の変化
- -20.37%
