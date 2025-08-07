Währungen / VRNT
VRNT: Verint Systems Inc
20.29 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRNT hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.28 bis zu einem Hoch von 20.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Verint Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.28 20.35
Jahresspanne
14.15 34.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.31
- Eröffnung
- 20.34
- Bid
- 20.29
- Ask
- 20.59
- Tief
- 20.28
- Hoch
- 20.35
- Volumen
- 1.632 K
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.20%
- 6-Monatsänderung
- 14.89%
- Jahresänderung
- -20.37%
