VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF
A taxa do VOE para hoje mudou para 0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 173.16 e o mais alto foi 174.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Mid-Cap Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VOE Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VOE hoje?
Hoje Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) está avaliado em 174.26. O instrumento é negociado dentro de 0.14%, o fechamento de ontem foi 174.02, e o volume de negociação atingiu 364. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VOE em tempo real.
As ações de Vanguard Mid-Cap Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Mid-Cap Value ETF está avaliado em 174.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.14% e USD. Monitore os movimentos de VOE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VOE?
Você pode comprar ações de Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) pelo preço atual 174.26. Ordens geralmente são executadas perto de 174.26 ou 174.56, enquanto 364 e 0.01% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VOE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VOE?
Investir em Vanguard Mid-Cap Value ETF envolve considerar a faixa anual 139.37 - 176.79 e o preço atual 174.26. Muitos comparam 1.77% e 8.73% antes de enviar ordens em 174.26 ou 174.56. Estude as mudanças diárias de preço de VOE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VOE) no último ano foi 176.79. As ações oscilaram bastante dentro de 139.37 - 176.79, e a comparação com 174.02 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Mid-Cap Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VOE) no ano foi 139.37. A comparação com o preço atual 174.26 e 139.37 - 176.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VOE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VOE?
No passado Vanguard Mid-Cap Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 174.02 e 4.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 174.02
- Open
- 174.24
- Bid
- 174.26
- Ask
- 174.56
- Low
- 173.16
- High
- 174.53
- Volume
- 364
- Mudança diária
- 0.14%
- Mudança mensal
- 1.77%
- Mudança de 6 meses
- 8.73%
- Mudança anual
- 4.14%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8