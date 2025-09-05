- Übersicht
VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF
Der Wechselkurs von VOE hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 173.16 bis zu einem Hoch von 174.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Mid-Cap Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOE News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VOE heute?
Die Aktie von Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) notiert heute bei 174.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 174.02 und das Handelsvolumen erreichte 364. Das Live-Chart von VOE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VOE Dividenden?
Vanguard Mid-Cap Value ETF wird derzeit mit 174.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VOE zu verfolgen.
Wie kaufe ich VOE-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) zum aktuellen Kurs von 174.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 174.26 oder 174.56 platziert, während 364 und 0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VOE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VOE-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Mid-Cap Value ETF müssen die jährliche Spanne 139.37 - 176.79 und der aktuelle Kurs 174.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.77% und 8.73%, bevor sie Orders zu 174.26 oder 174.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VOE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VOE) im vergangenen Jahr lag bei 176.79. Innerhalb von 139.37 - 176.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 174.02 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Mid-Cap Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VOE) im Laufe des Jahres betrug 139.37. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 174.26 und der Spanne 139.37 - 176.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VOE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VOE statt?
Vanguard Mid-Cap Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 174.02 und 4.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 174.02
- Eröffnung
- 174.24
- Bid
- 174.26
- Ask
- 174.56
- Tief
- 173.16
- Hoch
- 174.53
- Volumen
- 364
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 1.77%
- 6-Monatsänderung
- 8.73%
- Jahresänderung
- 4.14%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8