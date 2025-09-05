CotizacionesSecciones
Divisas / VOE
Volver a Acciones

VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF

173.37 USD 0.65 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VOE de hoy ha cambiado un -0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 173.16, mientras que el máximo ha alcanzado 174.53.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Mid-Cap Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOE News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VOE hoy?

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) se evalúa hoy en 173.37. El instrumento se negocia dentro de -0.37%; el cierre de ayer ha sido 174.02 y el volumen comercial ha alcanzado 235. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VOE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Mid-Cap Value ETF?

Vanguard Mid-Cap Value ETF se evalúa actualmente en 173.37. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.61% y USD. Monitoree los movimientos de VOE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VOE?

Puede comprar acciones de Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) al precio actual de 173.37. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 173.37 o 173.67, mientras que 235 y -0.50% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VOE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VOE?

Invertir en Vanguard Mid-Cap Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 139.37 - 176.79 y el precio actual 173.37. Muchos comparan 1.25% y 8.17% antes de colocar órdenes en 173.37 o 173.67. Estudie los cambios diarios de precios de VOE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VOE) en el último año ha sido 176.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 139.37 - 176.79, una comparación con 174.02 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Mid-Cap Value ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VOE) para el año ha sido 139.37. La comparación con los actuales 173.37 y 139.37 - 176.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VOE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VOE?

En el pasado, Vanguard Mid-Cap Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 174.02 y 3.61% después de las acciones corporativas.

Rango diario
173.16 174.53
Rango anual
139.37 176.79
Cierres anteriores
174.02
Open
174.24
Bid
173.37
Ask
173.67
Low
173.16
High
174.53
Volumen
235
Cambio diario
-0.37%
Cambio mensual
1.25%
Cambio a 6 meses
8.17%
Cambio anual
3.61%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8