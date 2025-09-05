- Panoramica
VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF
Il tasso di cambio VOE ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 173.28 e ad un massimo di 174.53.
Segui le dinamiche di Vanguard Mid-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VOE oggi?
Oggi le azioni Vanguard Mid-Cap Value ETF sono prezzate a 173.28. Viene scambiato all'interno di -0.43%, la chiusura di ieri è stata 174.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 128. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Mid-Cap Value ETF pagano dividendi?
Vanguard Mid-Cap Value ETF è attualmente valutato a 173.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOE.
Come acquistare azioni VOE?
Puoi acquistare azioni Vanguard Mid-Cap Value ETF al prezzo attuale di 173.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 173.28 o 173.58, mentre 128 e -0.55% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VOE?
Investire in Vanguard Mid-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 139.37 - 176.79 e il prezzo attuale 173.28. Molti confrontano 1.20% e 8.12% prima di effettuare ordini su 173.28 o 173.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 176.79. All'interno di 139.37 - 176.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 174.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Mid-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VOE) nel corso dell'anno è stato 139.37. Confrontandolo con gli attuali 173.28 e 139.37 - 176.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOE?
Vanguard Mid-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 174.02 e 3.56%.
- Chiusura Precedente
- 174.02
- Apertura
- 174.24
- Bid
- 173.28
- Ask
- 173.58
- Minimo
- 173.28
- Massimo
- 174.53
- Volume
- 128
- Variazione giornaliera
- -0.43%
- Variazione Mensile
- 1.20%
- Variazione Semestrale
- 8.12%
- Variazione Annuale
- 3.56%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8