VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF

173.28 USD 0.74 (0.43%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VOE ha avuto una variazione del -0.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 173.28 e ad un massimo di 174.53.

Segui le dinamiche di Vanguard Mid-Cap Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VOE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VOE oggi?

Oggi le azioni Vanguard Mid-Cap Value ETF sono prezzate a 173.28. Viene scambiato all'interno di -0.43%, la chiusura di ieri è stata 174.02 e il volume degli scambi ha raggiunto 128. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VOE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Mid-Cap Value ETF pagano dividendi?

Vanguard Mid-Cap Value ETF è attualmente valutato a 173.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.56% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VOE.

Come acquistare azioni VOE?

Puoi acquistare azioni Vanguard Mid-Cap Value ETF al prezzo attuale di 173.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 173.28 o 173.58, mentre 128 e -0.55% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VOE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VOE?

Investire in Vanguard Mid-Cap Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 139.37 - 176.79 e il prezzo attuale 173.28. Molti confrontano 1.20% e 8.12% prima di effettuare ordini su 173.28 o 173.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VOE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 176.79. All'interno di 139.37 - 176.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 174.02 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Mid-Cap Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VOE) nel corso dell'anno è stato 139.37. Confrontandolo con gli attuali 173.28 e 139.37 - 176.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VOE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VOE?

Vanguard Mid-Cap Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 174.02 e 3.56%.

Intervallo Giornaliero
173.28 174.53
Intervallo Annuale
139.37 176.79
Chiusura Precedente
174.02
Apertura
174.24
Bid
173.28
Ask
173.58
Minimo
173.28
Massimo
174.53
Volume
128
Variazione giornaliera
-0.43%
Variazione Mensile
1.20%
Variazione Semestrale
8.12%
Variazione Annuale
3.56%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8