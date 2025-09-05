クォートセクション
通貨 / VOE
VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF

173.37 USD 0.65 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VOEの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり173.16の安値と174.53の高値で取引されました。

Vanguard Mid-Cap Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VOE株の現在の価格は？

Vanguard Mid-Cap Value ETFの株価は本日173.37です。-0.37%内で取引され、前日の終値は174.02、取引量は235に達しました。VOEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Mid-Cap Value ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Mid-Cap Value ETFの現在の価格は173.37です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.61%やUSDにも注目します。VOEの動きはライブチャートで確認できます。

VOE株を買う方法は？

Vanguard Mid-Cap Value ETFの株は現在173.37で購入可能です。注文は通常173.37または173.67付近で行われ、235や-0.50%が市場の動きを示します。VOEの最新情報はライブチャートで確認できます。

VOE株に投資する方法は？

Vanguard Mid-Cap Value ETFへの投資では、年間の値幅139.37 - 176.79と現在の173.37を考慮します。注文は多くの場合173.37や173.67で行われる前に、1.25%や8.17%と比較されます。VOEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は176.79でした。139.37 - 176.79内で株価は大きく変動し、174.02と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Mid-Cap Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VOE)の年間最安値は139.37でした。現在の173.37や139.37 - 176.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VOEの動きはライブチャートで確認できます。

VOEの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Mid-Cap Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、174.02、3.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
173.16 174.53
1年のレンジ
139.37 176.79
以前の終値
174.02
始値
174.24
買値
173.37
買値
173.67
安値
173.16
高値
174.53
出来高
235
1日の変化
-0.37%
1ヶ月の変化
1.25%
6ヶ月の変化
8.17%
1年の変化
3.61%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8