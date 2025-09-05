КотировкиРазделы
VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF

173.28 USD 0.74 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VOE за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.28, а максимальная — 174.53.

Следите за динамикой Vanguard Mid-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VOE сегодня?

Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) сегодня оценивается на уровне 173.28. Инструмент торгуется в пределах -0.43%, вчерашнее закрытие составило 174.02, а торговый объем достиг 128. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mid-Cap Value ETF?

Vanguard Mid-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 173.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.56% и USD. Отслеживайте движения VOE на графике в реальном времени.

Как купить акции VOE?

Вы можете купить акции Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) по текущей цене 173.28. Ордера обычно размещаются около 173.28 или 173.58, тогда как 128 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VOE?

Инвестирование в Vanguard Mid-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 139.37 - 176.79 и текущей цены 173.28. Многие сравнивают 1.20% и 8.12% перед размещением ордеров на 173.28 или 173.58. Изучайте ежедневные изменения цены VOE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VOE) за последний год составила 176.79. Акции заметно колебались в пределах 139.37 - 176.79, сравнение с 174.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mid-Cap Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VOE) за год составила 139.37. Сравнение с текущими 173.28 и 139.37 - 176.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VOE?

В прошлом Vanguard Mid-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 174.02 и 3.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
173.28 174.53
Годовой диапазон
139.37 176.79
Предыдущее закрытие
174.02
Open
174.24
Bid
173.28
Ask
173.58
Low
173.28
High
174.53
Объем
128
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
1.20%
6-месячное изменение
8.12%
Годовое изменение
3.56%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8