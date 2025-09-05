- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF
Курс VOE за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 173.28, а максимальная — 174.53.
Следите за динамикой Vanguard Mid-Cap Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VOE
- Single Stock Volatility Jumps Higher As Earnings Approach
- Should Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) Be on Your Investing Radar?
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- S&P 500 Snapshot: First Weekly Loss In A Month
- It's Shutdown Time Again
- Slowdown Signals: Are Leading Indicators Flashing Red?
- Record-High Price To Sales But Not For Equal Weight
- Wall Street Slip: A Closer Look At The Dow, S&P 500, And Nasdaq Decline
- Record Options Activity Post FOMC Led By Call Buying
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VOE сегодня?
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) сегодня оценивается на уровне 173.28. Инструмент торгуется в пределах -0.43%, вчерашнее закрытие составило 174.02, а торговый объем достиг 128. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VOE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Mid-Cap Value ETF?
Vanguard Mid-Cap Value ETF в настоящее время оценивается в 173.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.56% и USD. Отслеживайте движения VOE на графике в реальном времени.
Как купить акции VOE?
Вы можете купить акции Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) по текущей цене 173.28. Ордера обычно размещаются около 173.28 или 173.58, тогда как 128 и -0.55% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VOE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VOE?
Инвестирование в Vanguard Mid-Cap Value ETF предполагает учет годового диапазона 139.37 - 176.79 и текущей цены 173.28. Многие сравнивают 1.20% и 8.12% перед размещением ордеров на 173.28 или 173.58. Изучайте ежедневные изменения цены VOE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VOE) за последний год составила 176.79. Акции заметно колебались в пределах 139.37 - 176.79, сравнение с 174.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Mid-Cap Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VOE) за год составила 139.37. Сравнение с текущими 173.28 и 139.37 - 176.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VOE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VOE?
В прошлом Vanguard Mid-Cap Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 174.02 и 3.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 174.02
- Open
- 174.24
- Bid
- 173.28
- Ask
- 173.58
- Low
- 173.28
- High
- 174.53
- Объем
- 128
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 1.20%
- 6-месячное изменение
- 8.12%
- Годовое изменение
- 3.56%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8