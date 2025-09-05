CotationsSections
Devises / VOE
VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF

174.02 USD 0.43 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VOE a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 173.18 et à un maximum de 174.24.

Suivez la dynamique Vanguard Mid-Cap Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VOE aujourd'hui ?

L'action Vanguard Mid-Cap Value ETF est cotée à 174.02 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.25%, a clôturé hier à 174.45 et son volume d'échange a atteint 350. Le graphique en temps réel du cours de VOE présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Mid-Cap Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Mid-Cap Value ETF est actuellement valorisé à 174.02. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VOE.

Comment acheter des actions VOE ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Mid-Cap Value ETF au cours actuel de 174.02. Les ordres sont généralement placés à proximité de 174.02 ou de 174.32, le 350 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VOE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VOE ?

Investir dans Vanguard Mid-Cap Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 139.37 - 176.79 et le prix actuel 174.02. Beaucoup comparent 1.63% et 8.58% avant de passer des ordres à 174.02 ou 174.32. Consultez le graphique du cours de VOE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 176.79. Au cours de 139.37 - 176.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 174.45 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Mid-Cap Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VOE) sur l'année a été 139.37. Sa comparaison avec 174.02 et 139.37 - 176.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VOE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VOE a-t-elle été divisée ?

Vanguard Mid-Cap Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 174.45 et 4.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
173.18 174.24
Range Annuel
139.37 176.79
Clôture Précédente
174.45
Ouverture
173.89
Bid
174.02
Ask
174.32
Plus Bas
173.18
Plus Haut
174.24
Volume
350
Changement quotidien
-0.25%
Changement Mensuel
1.63%
Changement à 6 Mois
8.58%
Changement Annuel
4.00%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8