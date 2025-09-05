VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF
今日VOE汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点173.16和高点174.53进行交易。
关注Vanguard Mid-Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VOE新闻
常见问题解答
VOE股票今天的价格是多少？
Vanguard Mid-Cap Value ETF股票今天的定价为173.37。它在-0.37%范围内交易，昨天的收盘价为174.02，交易量达到235。VOE的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Mid-Cap Value ETF股票是否支付股息？
Vanguard Mid-Cap Value ETF目前的价值为173.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.61%和USD。实时查看图表以跟踪VOE走势。
如何购买VOE股票？
您可以以173.37的当前价格购买Vanguard Mid-Cap Value ETF股票。订单通常设置在173.37或173.67附近，而235和-0.50%显示市场活动。立即关注VOE的实时图表更新。
如何投资VOE股票？
投资Vanguard Mid-Cap Value ETF需要考虑年度范围139.37 - 176.79和当前价格173.37。许多人在以173.37或173.67下订单之前，会比较1.25%和。实时查看VOE价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是176.79。在139.37 - 176.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mid-Cap Value ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VOE）的最低价格为139.37。将其与当前的173.37和139.37 - 176.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VOE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VOE股票是什么时候拆分的？
Vanguard Mid-Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、174.02和3.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 174.02
- 开盘价
- 174.24
- 卖价
- 173.37
- 买价
- 173.67
- 最低价
- 173.16
- 最高价
- 174.53
- 交易量
- 235
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 1.25%
- 6个月变化
- 8.17%
- 年变化
- 3.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8