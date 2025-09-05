报价部分
货币 / VOE
VOE: Vanguard Mid-Cap Value ETF

173.37 USD 0.65 (0.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VOE汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点173.16和高点174.53进行交易。

关注Vanguard Mid-Cap Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VOE股票今天的价格是多少？

Vanguard Mid-Cap Value ETF股票今天的定价为173.37。它在-0.37%范围内交易，昨天的收盘价为174.02，交易量达到235。VOE的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Mid-Cap Value ETF股票是否支付股息？

Vanguard Mid-Cap Value ETF目前的价值为173.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.61%和USD。实时查看图表以跟踪VOE走势。

如何购买VOE股票？

您可以以173.37的当前价格购买Vanguard Mid-Cap Value ETF股票。订单通常设置在173.37或173.67附近，而235和-0.50%显示市场活动。立即关注VOE的实时图表更新。

如何投资VOE股票？

投资Vanguard Mid-Cap Value ETF需要考虑年度范围139.37 - 176.79和当前价格173.37。许多人在以173.37或173.67下订单之前，会比较1.25%和。实时查看VOE价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是176.79。在139.37 - 176.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Mid-Cap Value ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VOE）的最低价格为139.37。将其与当前的173.37和139.37 - 176.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VOE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VOE股票是什么时候拆分的？

Vanguard Mid-Cap Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、174.02和3.61%中可见。

日范围
173.16 174.53
年范围
139.37 176.79
前一天收盘价
174.02
开盘价
174.24
卖价
173.37
买价
173.67
最低价
173.16
最高价
174.53
交易量
235
日变化
-0.37%
月变化
1.25%
6个月变化
8.17%
年变化
3.61%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8