VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares
9.53 USD 0.32 (3.25%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VNET para hoje mudou para -3.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.35 e o mais alto foi 9.66.
Veja a dinâmica do par de moedas VNET Group Inc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
9.35 9.66
Faixa anual
3.17 16.13
- Fechamento anterior
- 9.85
- Open
- 9.62
- Bid
- 9.53
- Ask
- 9.83
- Low
- 9.35
- High
- 9.66
- Volume
- 1.369 K
- Mudança diária
- -3.25%
- Mudança mensal
- 14.54%
- Mudança de 6 meses
- 18.09%
- Mudança anual
- 130.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh