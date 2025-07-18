Divisas / VNET
VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares
9.85 USD 0.26 (2.71%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VNET de hoy ha cambiado un 2.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.70, mientras que el máximo ha alcanzado 10.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VNET Group Inc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
9.70 10.18
Rango anual
3.17 16.13
- Cierres anteriores
- 9.59
- Open
- 9.89
- Bid
- 9.85
- Ask
- 10.15
- Low
- 9.70
- High
- 10.18
- Volumen
- 19.819 K
- Cambio diario
- 2.71%
- Cambio mensual
- 18.39%
- Cambio a 6 meses
- 22.06%
- Cambio anual
- 137.92%
