VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares
9.95 USD 0.10 (1.02%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VNETの今日の為替レートは、1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり9.35の安値と10.19の高値で取引されました。
VNET Group Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.35 10.19
1年のレンジ
3.17 16.13
- 以前の終値
- 9.85
- 始値
- 9.62
- 買値
- 9.95
- 買値
- 10.25
- 安値
- 9.35
- 高値
- 10.19
- 出来高
- 11.940 K
- 1日の変化
- 1.02%
- 1ヶ月の変化
- 19.59%
- 6ヶ月の変化
- 23.30%
- 1年の変化
- 140.34%
