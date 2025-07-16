クォートセクション
通貨 / VNET
VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares

9.95 USD 0.10 (1.02%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VNETの今日の為替レートは、1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり9.35の安値と10.19の高値で取引されました。

VNET Group Inc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.35 10.19
1年のレンジ
3.17 16.13
以前の終値
9.85
始値
9.62
買値
9.95
買値
10.25
安値
9.35
高値
10.19
出来高
11.940 K
1日の変化
1.02%
1ヶ月の変化
19.59%
6ヶ月の変化
23.30%
1年の変化
140.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K