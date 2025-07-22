CotationsSections
Devises / VNET
Retour à Actions

VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares

9.63 USD 0.32 (3.22%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VNET a changé de -3.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.37 et à un maximum de 10.01.

Suivez la dynamique VNET Group Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VNET Nouvelles

Range quotidien
9.37 10.01
Range Annuel
3.17 16.13
Clôture Précédente
9.95
Ouverture
9.71
Bid
9.63
Ask
9.93
Plus Bas
9.37
Plus Haut
10.01
Volume
11.431 K
Changement quotidien
-3.22%
Changement Mensuel
15.75%
Changement à 6 Mois
19.33%
Changement Annuel
132.61%
20 septembre, samedi