VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares
9.59 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VNET за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.92, а максимальная — 9.61.
Следите за динамикой VNET Group Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VNET
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- VNET secures 40MW data center order from leading internet company
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Phibro Animal Health, Pure Storage, Snowflake, Build-A-Bear Workshop And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW), BILL Holdings (NYSE:BILL)
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Why Vnet Stock Flew Almost 13% Higher on Friday
- Tesla, Alibaba Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- VNET Group stock price target raised to $25.13 from $24.23 at Jefferies
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- VNET Group, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VNET)
- VNET Group, Inc. (VNET) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: VNET Group misses EPS but beats revenue in Q2 2025
- VNET Group (VNET) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- VNET Group misses Q2 earnings estimates, shares fall 3.5%
- VNET DRC earnings missed by ¥0.17, revenue topped estimates
- Investing In AI: Why Data Centers? Why DTCR?
- nCino (NCNO) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- KORE Group Holdings, Inc. (KORE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Analysts Estimate VNET Group (VNET) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- VNET: Staying A Bull On Favorable Developments And Q2 Expectations
- VNET Group stock price target raised to $12 by Morgan Stanley
- Top China Tech Stocks to Add to Your Portfolio for Impressive Returns
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why VNET Group (VNET) is a Great Choice
Дневной диапазон
8.92 9.61
Годовой диапазон
3.17 16.13
- Предыдущее закрытие
- 9.58
- Open
- 9.49
- Bid
- 9.59
- Ask
- 9.89
- Low
- 8.92
- High
- 9.61
- Объем
- 13.088 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 15.26%
- 6-месячное изменение
- 18.84%
- Годовое изменение
- 131.64%
