货币 / VNET
VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares
9.97 USD 0.38 (3.96%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VNET汇率已更改3.96%。当日，交易品种以低点9.82和高点10.18进行交易。
关注VNET Group Inc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.82 10.18
年范围
3.17 16.13
- 前一天收盘价
- 9.59
- 开盘价
- 9.90
- 卖价
- 9.97
- 买价
- 10.27
- 最低价
- 9.82
- 最高价
- 10.18
- 交易量
- 8.599 K
- 日变化
- 3.96%
- 月变化
- 19.83%
- 6个月变化
- 23.54%
- 年变化
- 140.82%
