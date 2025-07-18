Währungen / VNET
VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares
9.95 USD 0.10 (1.02%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VNET hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.35 bis zu einem Hoch von 10.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die VNET Group Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.35 10.19
Jahresspanne
3.17 16.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.85
- Eröffnung
- 9.62
- Bid
- 9.95
- Ask
- 10.25
- Tief
- 9.35
- Hoch
- 10.19
- Volumen
- 11.940 K
- Tagesänderung
- 1.02%
- Monatsänderung
- 19.59%
- 6-Monatsänderung
- 23.30%
- Jahresänderung
- 140.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K