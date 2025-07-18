KurseKategorien
VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares

9.95 USD 0.10 (1.02%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VNET hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.35 bis zu einem Hoch von 10.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die VNET Group Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
9.35 10.19
Jahresspanne
3.17 16.13
Vorheriger Schlusskurs
9.85
Eröffnung
9.62
Bid
9.95
Ask
10.25
Tief
9.35
Hoch
10.19
Volumen
11.940 K
Tagesänderung
1.02%
Monatsänderung
19.59%
6-Monatsänderung
23.30%
Jahresänderung
140.34%
