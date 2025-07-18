통화 / VNET
VNET: VNET Group Inc - American Depositary Shares
9.63 USD 0.32 (3.22%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VNET 환율이 오늘 -3.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.37이고 고가는 10.01이었습니다.
VNET Group Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
9.37 10.01
년간 변동
3.17 16.13
- 이전 종가
- 9.95
- 시가
- 9.71
- Bid
- 9.63
- Ask
- 9.93
- 저가
- 9.37
- 고가
- 10.01
- 볼륨
- 11.431 K
- 일일 변동
- -3.22%
- 월 변동
- 15.75%
- 6개월 변동
- 19.33%
- 년간 변동율
- 132.61%
