VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one

0.0990 USD 0.0178 (21.92%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VLN-WT para hoje mudou para 21.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0638 e o mais alto foi 0.0999.

Veja a dinâmica do par de moedas Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VLN-WT hoje?

Hoje Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) está avaliado em 0.0990. O instrumento é negociado dentro de 21.92%, o fechamento de ontem foi 0.0812, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VLN-WT em tempo real.

As ações de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one pagam dividendos?

Atualmente Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one está avaliado em 0.0990. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 183.67% e USD. Monitore os movimentos de VLN-WT no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VLN-WT?

Você pode comprar ações de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) pelo preço atual 0.0990. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0990 ou 0.1020, enquanto 8 e 55.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VLN-WT no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VLN-WT?

Investir em Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one envolve considerar a faixa anual 0.0230 - 0.1801 e o preço atual 0.0990. Muitos comparam 63.10% e 119.03% antes de enviar ordens em 0.0990 ou 0.1020. Estude as mudanças diárias de preço de VLN-WT no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Valens Semiconductor Ltd.?

O maior preço de Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) no último ano foi 0.1801. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0230 - 0.1801, e a comparação com 0.0812 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Valens Semiconductor Ltd.?

O menor preço de Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) no ano foi 0.0230. A comparação com o preço atual 0.0990 e 0.0230 - 0.1801 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VLN-WT em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VLN-WT?

No passado Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0812 e 183.67% após os eventos corporativos.

Faixa diária
0.0638 0.0999
Faixa anual
0.0230 0.1801
Fechamento anterior
0.0812
Open
0.0638
Bid
0.0990
Ask
0.1020
Low
0.0638
High
0.0999
Volume
8
Mudança diária
21.92%
Mudança mensal
63.10%
Mudança de 6 meses
119.03%
Mudança anual
183.67%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4