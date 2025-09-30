- Visão do mercado
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one
A taxa do VLN-WT para hoje mudou para 21.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0638 e o mais alto foi 0.0999.
Veja a dinâmica do par de moedas Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VLN-WT hoje?
Hoje Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) está avaliado em 0.0990. O instrumento é negociado dentro de 21.92%, o fechamento de ontem foi 0.0812, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VLN-WT em tempo real.
As ações de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one pagam dividendos?
Atualmente Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one está avaliado em 0.0990. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 183.67% e USD. Monitore os movimentos de VLN-WT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VLN-WT?
Você pode comprar ações de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) pelo preço atual 0.0990. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0990 ou 0.1020, enquanto 8 e 55.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VLN-WT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VLN-WT?
Investir em Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one envolve considerar a faixa anual 0.0230 - 0.1801 e o preço atual 0.0990. Muitos comparam 63.10% e 119.03% antes de enviar ordens em 0.0990 ou 0.1020. Estude as mudanças diárias de preço de VLN-WT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Valens Semiconductor Ltd.?
O maior preço de Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) no último ano foi 0.1801. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0230 - 0.1801, e a comparação com 0.0812 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Valens Semiconductor Ltd.?
O menor preço de Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) no ano foi 0.0230. A comparação com o preço atual 0.0990 e 0.0230 - 0.1801 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VLN-WT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VLN-WT?
No passado Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0812 e 183.67% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0812
- Open
- 0.0638
- Bid
- 0.0990
- Ask
- 0.1020
- Low
- 0.0638
- High
- 0.0999
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 21.92%
- Mudança mensal
- 63.10%
- Mudança de 6 meses
- 119.03%
- Mudança anual
- 183.67%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4