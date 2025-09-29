КотировкиРазделы
VLN-WT
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one

0.0990 USD 0.0178 (21.92%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VLN-WT за сегодня изменился на 21.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0638, а максимальная — 0.0999.

Следите за динамикой Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VLN-WT сегодня?

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0990. Инструмент торгуется в пределах 21.92%, вчерашнее закрытие составило 0.0812, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLN-WT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one?

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one в настоящее время оценивается в 0.0990. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 183.67% и USD. Отслеживайте движения VLN-WT на графике в реальном времени.

Как купить акции VLN-WT?

Вы можете купить акции Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) по текущей цене 0.0990. Ордера обычно размещаются около 0.0990 или 0.1020, тогда как 8 и 55.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLN-WT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VLN-WT?

Инвестирование в Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one предполагает учет годового диапазона 0.0230 - 0.1801 и текущей цены 0.0990. Многие сравнивают 63.10% и 119.03% перед размещением ордеров на 0.0990 или 0.1020. Изучайте ежедневные изменения цены VLN-WT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Valens Semiconductor Ltd.?

Самая высокая цена Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) за последний год составила 0.1801. Акции заметно колебались в пределах 0.0230 - 0.1801, сравнение с 0.0812 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Valens Semiconductor Ltd.?

Самая низкая цена Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) за год составила 0.0230. Сравнение с текущими 0.0990 и 0.0230 - 0.1801 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLN-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VLN-WT?

В прошлом Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0812 и 183.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.0638 0.0999
Годовой диапазон
0.0230 0.1801
Предыдущее закрытие
0.0812
Open
0.0638
Bid
0.0990
Ask
0.1020
Low
0.0638
High
0.0999
Объем
8
Дневное изменение
21.92%
Месячное изменение
63.10%
6-месячное изменение
119.03%
Годовое изменение
183.67%
