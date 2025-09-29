- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one
Курс VLN-WT за сегодня изменился на 21.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0638, а максимальная — 0.0999.
Следите за динамикой Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VLN-WT сегодня?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) сегодня оценивается на уровне 0.0990. Инструмент торгуется в пределах 21.92%, вчерашнее закрытие составило 0.0812, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLN-WT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one в настоящее время оценивается в 0.0990. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 183.67% и USD. Отслеживайте движения VLN-WT на графике в реальном времени.
Как купить акции VLN-WT?
Вы можете купить акции Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) по текущей цене 0.0990. Ордера обычно размещаются около 0.0990 или 0.1020, тогда как 8 и 55.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLN-WT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VLN-WT?
Инвестирование в Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one предполагает учет годового диапазона 0.0230 - 0.1801 и текущей цены 0.0990. Многие сравнивают 63.10% и 119.03% перед размещением ордеров на 0.0990 или 0.1020. Изучайте ежедневные изменения цены VLN-WT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Valens Semiconductor Ltd.?
Самая высокая цена Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) за последний год составила 0.1801. Акции заметно колебались в пределах 0.0230 - 0.1801, сравнение с 0.0812 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Valens Semiconductor Ltd.?
Самая низкая цена Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) за год составила 0.0230. Сравнение с текущими 0.0990 и 0.0230 - 0.1801 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLN-WT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VLN-WT?
В прошлом Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0812 и 183.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0812
- Open
- 0.0638
- Bid
- 0.0990
- Ask
- 0.1020
- Low
- 0.0638
- High
- 0.0999
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 21.92%
- Месячное изменение
- 63.10%
- 6-месячное изменение
- 119.03%
- Годовое изменение
- 183.67%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%