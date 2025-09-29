- 概要
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one
VLN-WTの今日の為替レートは、21.92%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0638の安値と0.0999の高値で取引されました。
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VLN-WT株の現在の価格は？
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneの株価は本日0.0990です。21.92%内で取引され、前日の終値は0.0812、取引量は8に達しました。VLN-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneの株は配当を出しますか？
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneの現在の価格は0.0990です。配当方針は会社によりますが、投資家は183.67%やUSDにも注目します。VLN-WTの動きはライブチャートで確認できます。
VLN-WT株を買う方法は？
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneの株は現在0.0990で購入可能です。注文は通常0.0990または0.1020付近で行われ、8や55.17%が市場の動きを示します。VLN-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
VLN-WT株に投資する方法は？
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneへの投資では、年間の値幅0.0230 - 0.1801と現在の0.0990を考慮します。注文は多くの場合0.0990や0.1020で行われる前に、63.10%や119.03%と比較されます。VLN-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Valens Semiconductor Ltd.の株の最高値は？
Valens Semiconductor Ltd.の過去1年の最高値は0.1801でした。0.0230 - 0.1801内で株価は大きく変動し、0.0812と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Valens Semiconductor Ltd.の株の最低値は？
Valens Semiconductor Ltd.(VLN-WT)の年間最安値は0.0230でした。現在の0.0990や0.0230 - 0.1801と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VLN-WTの動きはライブチャートで確認できます。
VLN-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0812、183.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0812
- 始値
- 0.0638
- 買値
- 0.0990
- 買値
- 0.1020
- 安値
- 0.0638
- 高値
- 0.0999
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- 21.92%
- 1ヶ月の変化
- 63.10%
- 6ヶ月の変化
- 119.03%
- 1年の変化
- 183.67%
