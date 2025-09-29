クォートセクション
通貨 / VLN-WT
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one

0.0990 USD 0.0178 (21.92%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VLN-WTの今日の為替レートは、21.92%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0638の安値と0.0999の高値で取引されました。

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VLN-WT株の現在の価格は？

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneの株価は本日0.0990です。21.92%内で取引され、前日の終値は0.0812、取引量は8に達しました。VLN-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneの株は配当を出しますか？

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneの現在の価格は0.0990です。配当方針は会社によりますが、投資家は183.67%やUSDにも注目します。VLN-WTの動きはライブチャートで確認できます。

VLN-WT株を買う方法は？

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneの株は現在0.0990で購入可能です。注文は通常0.0990または0.1020付近で行われ、8や55.17%が市場の動きを示します。VLN-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。

VLN-WT株に投資する方法は？

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneへの投資では、年間の値幅0.0230 - 0.1801と現在の0.0990を考慮します。注文は多くの場合0.0990や0.1020で行われる前に、63.10%や119.03%と比較されます。VLN-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Valens Semiconductor Ltd.の株の最高値は？

Valens Semiconductor Ltd.の過去1年の最高値は0.1801でした。0.0230 - 0.1801内で株価は大きく変動し、0.0812と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Valens Semiconductor Ltd.の株の最低値は？

Valens Semiconductor Ltd.(VLN-WT)の年間最安値は0.0230でした。現在の0.0990や0.0230 - 0.1801と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VLN-WTの動きはライブチャートで確認できます。

VLN-WTの株式分割はいつ行われましたか？

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase oneは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0812、183.67%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0638 0.0999
1年のレンジ
0.0230 0.1801
以前の終値
0.0812
始値
0.0638
買値
0.0990
買値
0.1020
安値
0.0638
高値
0.0999
出来高
8
1日の変化
21.92%
1ヶ月の変化
63.10%
6ヶ月の変化
119.03%
1年の変化
183.67%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待