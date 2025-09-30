- Übersicht
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one
Der Wechselkurs von VLN-WT hat sich für heute um 21.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0638 bis zu einem Hoch von 0.0999 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VLN-WT heute?
Die Aktie von Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) notiert heute bei 0.0990. Sie wird innerhalb einer Spanne von 21.92% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0812 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von VLN-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VLN-WT Dividenden?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one wird derzeit mit 0.0990 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 183.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VLN-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich VLN-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0990 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0990 oder 0.1020 platziert, während 8 und 55.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VLN-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VLN-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one müssen die jährliche Spanne 0.0230 - 0.1801 und der aktuelle Kurs 0.0990 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 63.10% und 119.03%, bevor sie Orders zu 0.0990 oder 0.1020 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VLN-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Valens Semiconductor Ltd.?
Der höchste Kurs von Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.1801. Innerhalb von 0.0230 - 0.1801 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0812 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Valens Semiconductor Ltd.?
Der niedrigste Kurs von Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0230. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0990 und der Spanne 0.0230 - 0.1801 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VLN-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VLN-WT statt?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0812 und 183.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0812
- Eröffnung
- 0.0638
- Bid
- 0.0990
- Ask
- 0.1020
- Tief
- 0.0638
- Hoch
- 0.0999
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 21.92%
- Monatsänderung
- 63.10%
- 6-Monatsänderung
- 119.03%
- Jahresänderung
- 183.67%
