VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one
El tipo de cambio de VLN-WT de hoy ha cambiado un 21.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0638, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0999.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VLN-WT hoy?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) se evalúa hoy en 0.0990. El instrumento se negocia dentro de 21.92%; el cierre de ayer ha sido 0.0812 y el volumen comercial ha alcanzado 8. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VLN-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one se evalúa actualmente en 0.0990. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 183.67% y USD. Monitoree los movimientos de VLN-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VLN-WT?
Puede comprar acciones de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one (VLN-WT) al precio actual de 0.0990. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0990 o 0.1020, mientras que 8 y 55.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VLN-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VLN-WT?
Invertir en Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one implica tener en cuenta el rango anual 0.0230 - 0.1801 y el precio actual 0.0990. Muchos comparan 63.10% y 119.03% antes de colocar órdenes en 0.0990 o 0.1020. Estudie los cambios diarios de precios de VLN-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Valens Semiconductor Ltd.?
El precio más alto de Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) en el último año ha sido 0.1801. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0230 - 0.1801, una comparación con 0.0812 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Valens Semiconductor Ltd.?
El precio más bajo de Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) para el año ha sido 0.0230. La comparación con los actuales 0.0990 y 0.0230 - 0.1801 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VLN-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VLN-WT?
En el pasado, Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0812 y 183.67% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0812
- Open
- 0.0638
- Bid
- 0.0990
- Ask
- 0.1020
- Low
- 0.0638
- High
- 0.0999
- Volumen
- 8
- Cambio diario
- 21.92%
- Cambio mensual
- 63.10%
- Cambio a 6 meses
- 119.03%
- Cambio anual
- 183.67%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.