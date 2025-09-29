报价部分
货币 / VLN-WT
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one

0.0990 USD 0.0178 (21.92%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VLN-WT汇率已更改21.92%。当日，交易品种以低点0.0638和高点0.0999进行交易。

关注Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VLN-WT股票今天的价格是多少？

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one股票今天的定价为0.0990。它在21.92%范围内交易，昨天的收盘价为0.0812，交易量达到8。VLN-WT的实时价格图表显示了这些更新。

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one股票是否支付股息？

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one目前的价值为0.0990。股息政策取决于公司，而投资者也会关注183.67%和USD。实时查看图表以跟踪VLN-WT走势。

如何购买VLN-WT股票？

您可以以0.0990的当前价格购买Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one股票。订单通常设置在0.0990或0.1020附近，而8和55.17%显示市场活动。立即关注VLN-WT的实时图表更新。

如何投资VLN-WT股票？

投资Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one需要考虑年度范围0.0230 - 0.1801和当前价格0.0990。许多人在以0.0990或0.1020下订单之前，会比较63.10%和。实时查看VLN-WT价格图表，了解每日变化。

Valens Semiconductor Ltd.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Valens Semiconductor Ltd.的最高价格是0.1801。在0.0230 - 0.1801内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one的绩效。

Valens Semiconductor Ltd.股票的最低价格是多少？

Valens Semiconductor Ltd.（VLN-WT）的最低价格为0.0230。将其与当前的0.0990和0.0230 - 0.1801进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLN-WT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VLN-WT股票是什么时候拆分的？

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0812和183.67%中可见。

日范围
0.0638 0.0999
年范围
0.0230 0.1801
前一天收盘价
0.0812
开盘价
0.0638
卖价
0.0990
买价
0.1020
最低价
0.0638
最高价
0.0999
交易量
8
日变化
21.92%
月变化
63.10%
6个月变化
119.03%
年变化
183.67%
