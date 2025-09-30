QuotazioniSezioni
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one

0.0990 USD 0.0178 (21.92%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VLN-WT ha avuto una variazione del 21.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0638 e ad un massimo di 0.0999.

Segui le dinamiche di Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VLN-WT oggi?

Oggi le azioni Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one sono prezzate a 0.0990. Viene scambiato all'interno di 21.92%, la chiusura di ieri è stata 0.0812 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VLN-WT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one pagano dividendi?

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one è attualmente valutato a 0.0990. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 183.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VLN-WT.

Come acquistare azioni VLN-WT?

Puoi acquistare azioni Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one al prezzo attuale di 0.0990. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0990 o 0.1020, mentre 8 e 55.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VLN-WT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VLN-WT?

Investire in Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one implica considerare l'intervallo annuale 0.0230 - 0.1801 e il prezzo attuale 0.0990. Molti confrontano 63.10% e 119.03% prima di effettuare ordini su 0.0990 o 0.1020. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VLN-WT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Valens Semiconductor Ltd.?

Il prezzo massimo di Valens Semiconductor Ltd. nell'ultimo anno è stato 0.1801. All'interno di 0.0230 - 0.1801, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0812 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Valens Semiconductor Ltd.?

Il prezzo più basso di Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0230. Confrontandolo con gli attuali 0.0990 e 0.0230 - 0.1801 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VLN-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VLN-WT?

Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0812 e 183.67%.

Intervallo Giornaliero
0.0638 0.0999
Intervallo Annuale
0.0230 0.1801
Chiusura Precedente
0.0812
Apertura
0.0638
Bid
0.0990
Ask
0.1020
Minimo
0.0638
Massimo
0.0999
Volume
8
Variazione giornaliera
21.92%
Variazione Mensile
63.10%
Variazione Semestrale
119.03%
Variazione Annuale
183.67%
