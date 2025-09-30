- Panoramica
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one
Il tasso di cambio VLN-WT ha avuto una variazione del 21.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0638 e ad un massimo di 0.0999.
Segui le dinamiche di Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VLN-WT oggi?
Oggi le azioni Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one sono prezzate a 0.0990. Viene scambiato all'interno di 21.92%, la chiusura di ieri è stata 0.0812 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VLN-WT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one pagano dividendi?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one è attualmente valutato a 0.0990. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 183.67% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VLN-WT.
Come acquistare azioni VLN-WT?
Puoi acquistare azioni Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one al prezzo attuale di 0.0990. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0990 o 0.1020, mentre 8 e 55.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VLN-WT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VLN-WT?
Investire in Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one implica considerare l'intervallo annuale 0.0230 - 0.1801 e il prezzo attuale 0.0990. Molti confrontano 63.10% e 119.03% prima di effettuare ordini su 0.0990 o 0.1020. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VLN-WT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Valens Semiconductor Ltd.?
Il prezzo massimo di Valens Semiconductor Ltd. nell'ultimo anno è stato 0.1801. All'interno di 0.0230 - 0.1801, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0812 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Valens Semiconductor Ltd.?
Il prezzo più basso di Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) nel corso dell'anno è stato 0.0230. Confrontandolo con gli attuali 0.0990 e 0.0230 - 0.1801 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VLN-WT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VLN-WT?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0812 e 183.67%.
- Chiusura Precedente
- 0.0812
- Apertura
- 0.0638
- Bid
- 0.0990
- Ask
- 0.1020
- Minimo
- 0.0638
- Massimo
- 0.0999
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 21.92%
- Variazione Mensile
- 63.10%
- Variazione Semestrale
- 119.03%
- Variazione Annuale
- 183.67%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4