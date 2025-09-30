- Aperçu
VLN-WT: Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one
Le taux de change de VLN-WT a changé de 21.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0638 et à un maximum de 0.0999.
Suivez la dynamique Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VLN-WT aujourd'hui ?
L'action Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one est cotée à 0.0990 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.92%, a clôturé hier à 0.0812 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de VLN-WT présente ces mises à jour.
L'action Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one verse-t-elle des dividendes ?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one est actuellement valorisé à 0.0990. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 183.67% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VLN-WT.
Comment acheter des actions VLN-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one au cours actuel de 0.0990. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0990 ou de 0.1020, le 8 et le 55.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VLN-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VLN-WT ?
Investir dans Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0230 - 0.1801 et le prix actuel 0.0990. Beaucoup comparent 63.10% et 119.03% avant de passer des ordres à 0.0990 ou 0.1020. Consultez le graphique du cours de VLN-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Valens Semiconductor Ltd. ?
Le cours le plus élevé de Valens Semiconductor Ltd. l'année dernière était 0.1801. Au cours de 0.0230 - 0.1801, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0812 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Valens Semiconductor Ltd. ?
Le cours le plus bas de Valens Semiconductor Ltd. (VLN-WT) sur l'année a été 0.0230. Sa comparaison avec 0.0990 et 0.0230 - 0.1801 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VLN-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VLN-WT a-t-elle été divisée ?
Valens Semiconductor Ltd Warrants, each warrant to purchase one a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0812 et 183.67% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0812
- Ouverture
- 0.0638
- Bid
- 0.0990
- Ask
- 0.1020
- Plus Bas
- 0.0638
- Plus Haut
- 0.0999
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- 21.92%
- Changement Mensuel
- 63.10%
- Changement à 6 Mois
- 119.03%
- Changement Annuel
- 183.67%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4