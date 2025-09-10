CotaçõesSeções
VGK
VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF

79.74 USD 0.54 (0.68%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VGK para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 79.42 e o mais alto foi 79.78.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard FTSEEuropean ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VGK Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VGK hoje?

Hoje Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) está avaliado em 79.74. O instrumento é negociado dentro de 0.68%, o fechamento de ontem foi 79.20, e o volume de negociação atingiu 4188. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VGK em tempo real.

As ações de Vanguard FTSEEuropean ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard FTSEEuropean ETF está avaliado em 79.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.39% e USD. Monitore os movimentos de VGK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VGK?

Você pode comprar ações de Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) pelo preço atual 79.74. Ordens geralmente são executadas perto de 79.74 ou 80.04, enquanto 4188 e 0.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VGK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VGK?

Investir em Vanguard FTSEEuropean ETF envolve considerar a faixa anual 62.02 - 80.26 e o preço atual 79.74. Muitos comparam 3.42% e 13.07% antes de enviar ordens em 79.74 ou 80.04. Estude as mudanças diárias de preço de VGK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VGK) no último ano foi 80.26. As ações oscilaram bastante dentro de 62.02 - 80.26, e a comparação com 79.20 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard FTSEEuropean ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VGK) no ano foi 62.02. A comparação com o preço atual 79.74 e 62.02 - 80.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VGK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VGK?

No passado Vanguard FTSEEuropean ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 79.20 e 12.39% após os eventos corporativos.

Faixa diária
79.42 79.78
Faixa anual
62.02 80.26
Fechamento anterior
79.20
Open
79.50
Bid
79.74
Ask
80.04
Low
79.42
High
79.78
Volume
4.188 K
Mudança diária
0.68%
Mudança mensal
3.42%
Mudança de 6 meses
13.07%
Mudança anual
12.39%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8