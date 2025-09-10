- Aperçu
VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF
Le taux de change de VGK a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 79.03 et à un maximum de 79.30.
Suivez la dynamique Vanguard FTSEEuropean ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VGK Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VGK aujourd'hui ?
L'action Vanguard FTSEEuropean ETF est cotée à 79.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.32%, a clôturé hier à 78.95 et son volume d'échange a atteint 2697. Le graphique en temps réel du cours de VGK présente ces mises à jour.
L'action Vanguard FTSEEuropean ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard FTSEEuropean ETF est actuellement valorisé à 79.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.63% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VGK.
Comment acheter des actions VGK ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard FTSEEuropean ETF au cours actuel de 79.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 79.20 ou de 79.50, le 2697 et le -0.01% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VGK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VGK ?
Investir dans Vanguard FTSEEuropean ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 62.02 - 80.26 et le prix actuel 79.20. Beaucoup comparent 2.72% et 12.31% avant de passer des ordres à 79.20 ou 79.50. Consultez le graphique du cours de VGK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 80.26. Au cours de 62.02 - 80.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 78.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard FTSEEuropean ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VGK) sur l'année a été 62.02. Sa comparaison avec 79.20 et 62.02 - 80.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VGK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VGK a-t-elle été divisée ?
Vanguard FTSEEuropean ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 78.95 et 11.63% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 78.95
- Ouverture
- 79.21
- Bid
- 79.20
- Ask
- 79.50
- Plus Bas
- 79.03
- Plus Haut
- 79.30
- Volume
- 2.697 K
- Changement quotidien
- 0.32%
- Changement Mensuel
- 2.72%
- Changement à 6 Mois
- 12.31%
- Changement Annuel
- 11.63%
