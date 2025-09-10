- Panorámica
VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF
El tipo de cambio de VGK de hoy ha cambiado un 0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 79.42, mientras que el máximo ha alcanzado 79.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard FTSEEuropean ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VGK News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VGK hoy?
Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) se evalúa hoy en 79.74. El instrumento se negocia dentro de 0.68%; el cierre de ayer ha sido 79.20 y el volumen comercial ha alcanzado 4188. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VGK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard FTSEEuropean ETF?
Vanguard FTSEEuropean ETF se evalúa actualmente en 79.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.39% y USD. Monitoree los movimientos de VGK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VGK?
Puede comprar acciones de Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) al precio actual de 79.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 79.74 o 80.04, mientras que 4188 y 0.30% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VGK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VGK?
Invertir en Vanguard FTSEEuropean ETF implica tener en cuenta el rango anual 62.02 - 80.26 y el precio actual 79.74. Muchos comparan 3.42% y 13.07% antes de colocar órdenes en 79.74 o 80.04. Estudie los cambios diarios de precios de VGK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?
El precio más alto de ETF Shares (VGK) en el último año ha sido 80.26. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 62.02 - 80.26, una comparación con 79.20 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard FTSEEuropean ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?
El precio más bajo de ETF Shares (VGK) para el año ha sido 62.02. La comparación con los actuales 79.74 y 62.02 - 80.26 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VGK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VGK?
En el pasado, Vanguard FTSEEuropean ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 79.20 y 12.39% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 79.20
- Open
- 79.50
- Bid
- 79.74
- Ask
- 80.04
- Low
- 79.42
- High
- 79.78
- Volumen
- 4.188 K
- Cambio diario
- 0.68%
- Cambio mensual
- 3.42%
- Cambio a 6 meses
- 13.07%
- Cambio anual
- 12.39%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8