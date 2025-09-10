- Übersicht
VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF
Der Wechselkurs von VGK hat sich für heute um 0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.27 bis zu einem Hoch von 79.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard FTSEEuropean ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VGK News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VGK heute?
Die Aktie von Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) notiert heute bei 79.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.72% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 79.20 und das Handelsvolumen erreichte 5773. Das Live-Chart von VGK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VGK Dividenden?
Vanguard FTSEEuropean ETF wird derzeit mit 79.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.43% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VGK zu verfolgen.
Wie kaufe ich VGK-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) zum aktuellen Kurs von 79.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 79.77 oder 80.07 platziert, während 5773 und 0.58% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VGK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VGK-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard FTSEEuropean ETF müssen die jährliche Spanne 62.02 - 80.26 und der aktuelle Kurs 79.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.46% und 13.12%, bevor sie Orders zu 79.77 oder 80.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VGK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VGK) im vergangenen Jahr lag bei 80.26. Innerhalb von 62.02 - 80.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 79.20 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard FTSEEuropean ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VGK) im Laufe des Jahres betrug 62.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 79.77 und der Spanne 62.02 - 80.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VGK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VGK statt?
Vanguard FTSEEuropean ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 79.20 und 12.43% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.20
- Eröffnung
- 79.31
- Bid
- 79.77
- Ask
- 80.07
- Tief
- 79.27
- Hoch
- 79.82
- Volumen
- 5.773 K
- Tagesänderung
- 0.72%
- Monatsänderung
- 3.46%
- 6-Monatsänderung
- 13.12%
- Jahresänderung
- 12.43%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8