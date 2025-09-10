クォートセクション
通貨 / VGK
株に戻る

VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF

79.74 USD 0.54 (0.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VGKの今日の為替レートは、0.68%変化しました。日中、通貨は1あたり79.42の安値と79.78の高値で取引されました。

Vanguard FTSEEuropean ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VGK News

よくあるご質問

VGK株の現在の価格は？

Vanguard FTSEEuropean ETFの株価は本日79.74です。0.68%内で取引され、前日の終値は79.20、取引量は4188に達しました。VGKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard FTSEEuropean ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard FTSEEuropean ETFの現在の価格は79.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.39%やUSDにも注目します。VGKの動きはライブチャートで確認できます。

VGK株を買う方法は？

Vanguard FTSEEuropean ETFの株は現在79.74で購入可能です。注文は通常79.74または80.04付近で行われ、4188や0.30%が市場の動きを示します。VGKの最新情報はライブチャートで確認できます。

VGK株に投資する方法は？

Vanguard FTSEEuropean ETFへの投資では、年間の値幅62.02 - 80.26と現在の79.74を考慮します。注文は多くの場合79.74や80.04で行われる前に、3.42%や13.07%と比較されます。VGKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は80.26でした。62.02 - 80.26内で株価は大きく変動し、79.20と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard FTSEEuropean ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VGK)の年間最安値は62.02でした。現在の79.74や62.02 - 80.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VGKの動きはライブチャートで確認できます。

VGKの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard FTSEEuropean ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、79.20、12.39%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
79.42 79.78
1年のレンジ
62.02 80.26
以前の終値
79.20
始値
79.50
買値
79.74
買値
80.04
安値
79.42
高値
79.78
出来高
4.188 K
1日の変化
0.68%
1ヶ月の変化
3.42%
6ヶ月の変化
13.07%
1年の変化
12.39%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8