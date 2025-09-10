- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF
Il tasso di cambio VGK ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.03 e ad un massimo di 79.30.
Segui le dinamiche di Vanguard FTSEEuropean ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VGK News
- Why Gundlach says it’s a very unusual market — and what bonds he likes now
- Rates Spark: Tight Timelines For Dutch Pension Reforms
- Eurozone Businesses Grow Cautiously More Optimistic For Months Ahead
- What Europe Stands To Lose From Trump’s Latest Tariffs – Revisited
- Weekly Commentary: Canary?
- Markets Weekly Outlook – Getting Ready For September NFP Week
- Rates Spark: Whimsical Data Clouds The Fed’s Path
- Eurozone Bank Lending Remains Unshaken By Global Uncertainty For Now
- Sticking With Granular Views In Europe
- Eurozone PMI Marches On Thanks To Stronger Services Sector
- Rates Spark: Will German And French PMIs Keep Our Bearish Rates Outlook Supported?
- Central Banks Struggle To Regain The Rates Narrative
- Global Economic Outlook: September 2025
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Rates Spark: Resilient Risk Sentiment
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- Eurozone Exports Remain Muted As Tariffs And Weak Global Growth Bite
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Rates Spark: Bulls Pushing Down The Back End
- A U.S. Rate Cut Vs. A Very French Affair
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- Rates Spark: The German 2yr Yield Has Room To Fall Even On An ECB Hold
- Is This Year’s Leadership In Foreign Stocks Fading?
- Rates Spark: We're Not Anticipating A Crisis, But There, We’ve Said The Word
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VGK oggi?
Oggi le azioni Vanguard FTSEEuropean ETF sono prezzate a 79.20. Viene scambiato all'interno di 0.32%, la chiusura di ieri è stata 78.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 2697. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VGK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard FTSEEuropean ETF pagano dividendi?
Vanguard FTSEEuropean ETF è attualmente valutato a 79.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VGK.
Come acquistare azioni VGK?
Puoi acquistare azioni Vanguard FTSEEuropean ETF al prezzo attuale di 79.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 79.20 o 79.50, mentre 2697 e -0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VGK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VGK?
Investire in Vanguard FTSEEuropean ETF implica considerare l'intervallo annuale 62.02 - 80.26 e il prezzo attuale 79.20. Molti confrontano 2.72% e 12.31% prima di effettuare ordini su 79.20 o 79.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VGK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 80.26. All'interno di 62.02 - 80.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 78.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard FTSEEuropean ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VGK) nel corso dell'anno è stato 62.02. Confrontandolo con gli attuali 79.20 e 62.02 - 80.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VGK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VGK?
Vanguard FTSEEuropean ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 78.95 e 11.63%.
- Chiusura Precedente
- 78.95
- Apertura
- 79.21
- Bid
- 79.20
- Ask
- 79.50
- Minimo
- 79.03
- Massimo
- 79.30
- Volume
- 2.697 K
- Variazione giornaliera
- 0.32%
- Variazione Mensile
- 2.72%
- Variazione Semestrale
- 12.31%
- Variazione Annuale
- 11.63%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8