VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF

79.20 USD 0.25 (0.32%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VGK ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 79.03 e ad un massimo di 79.30.

Segui le dinamiche di Vanguard FTSEEuropean ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VGK oggi?

Oggi le azioni Vanguard FTSEEuropean ETF sono prezzate a 79.20. Viene scambiato all'interno di 0.32%, la chiusura di ieri è stata 78.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 2697. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VGK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard FTSEEuropean ETF pagano dividendi?

Vanguard FTSEEuropean ETF è attualmente valutato a 79.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.63% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VGK.

Come acquistare azioni VGK?

Puoi acquistare azioni Vanguard FTSEEuropean ETF al prezzo attuale di 79.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 79.20 o 79.50, mentre 2697 e -0.01% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VGK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VGK?

Investire in Vanguard FTSEEuropean ETF implica considerare l'intervallo annuale 62.02 - 80.26 e il prezzo attuale 79.20. Molti confrontano 2.72% e 12.31% prima di effettuare ordini su 79.20 o 79.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VGK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 80.26. All'interno di 62.02 - 80.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 78.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard FTSEEuropean ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VGK) nel corso dell'anno è stato 62.02. Confrontandolo con gli attuali 79.20 e 62.02 - 80.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VGK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VGK?

Vanguard FTSEEuropean ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 78.95 e 11.63%.

Intervallo Giornaliero
79.03 79.30
Intervallo Annuale
62.02 80.26
Chiusura Precedente
78.95
Apertura
79.21
Bid
79.20
Ask
79.50
Minimo
79.03
Massimo
79.30
Volume
2.697 K
Variazione giornaliera
0.32%
Variazione Mensile
2.72%
Variazione Semestrale
12.31%
Variazione Annuale
11.63%
