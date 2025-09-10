КотировкиРазделы
VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF

79.20 USD 0.25 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VGK за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.03, а максимальная — 79.30.

Следите за динамикой Vanguard FTSEEuropean ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VGK сегодня?

Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) сегодня оценивается на уровне 79.20. Инструмент торгуется в пределах 0.32%, вчерашнее закрытие составило 78.95, а торговый объем достиг 2697. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard FTSEEuropean ETF?

Vanguard FTSEEuropean ETF в настоящее время оценивается в 79.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.63% и USD. Отслеживайте движения VGK на графике в реальном времени.

Как купить акции VGK?

Вы можете купить акции Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) по текущей цене 79.20. Ордера обычно размещаются около 79.20 или 79.50, тогда как 2697 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VGK?

Инвестирование в Vanguard FTSEEuropean ETF предполагает учет годового диапазона 62.02 - 80.26 и текущей цены 79.20. Многие сравнивают 2.72% и 12.31% перед размещением ордеров на 79.20 или 79.50. Изучайте ежедневные изменения цены VGK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VGK) за последний год составила 80.26. Акции заметно колебались в пределах 62.02 - 80.26, сравнение с 78.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard FTSEEuropean ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VGK) за год составила 62.02. Сравнение с текущими 79.20 и 62.02 - 80.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VGK?

В прошлом Vanguard FTSEEuropean ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.95 и 11.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
79.03 79.30
Годовой диапазон
62.02 80.26
Предыдущее закрытие
78.95
Open
79.21
Bid
79.20
Ask
79.50
Low
79.03
High
79.30
Объем
2.697 K
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
2.72%
6-месячное изменение
12.31%
Годовое изменение
11.63%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8