VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF
Курс VGK за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.03, а максимальная — 79.30.
Следите за динамикой Vanguard FTSEEuropean ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VGK
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VGK сегодня?
Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) сегодня оценивается на уровне 79.20. Инструмент торгуется в пределах 0.32%, вчерашнее закрытие составило 78.95, а торговый объем достиг 2697. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VGK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard FTSEEuropean ETF?
Vanguard FTSEEuropean ETF в настоящее время оценивается в 79.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.63% и USD. Отслеживайте движения VGK на графике в реальном времени.
Как купить акции VGK?
Вы можете купить акции Vanguard FTSEEuropean ETF (VGK) по текущей цене 79.20. Ордера обычно размещаются около 79.20 или 79.50, тогда как 2697 и -0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VGK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VGK?
Инвестирование в Vanguard FTSEEuropean ETF предполагает учет годового диапазона 62.02 - 80.26 и текущей цены 79.20. Многие сравнивают 2.72% и 12.31% перед размещением ордеров на 79.20 или 79.50. Изучайте ежедневные изменения цены VGK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VGK) за последний год составила 80.26. Акции заметно колебались в пределах 62.02 - 80.26, сравнение с 78.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard FTSEEuropean ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VGK) за год составила 62.02. Сравнение с текущими 79.20 и 62.02 - 80.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VGK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VGK?
В прошлом Vanguard FTSEEuropean ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.95 и 11.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.95
- Open
- 79.21
- Bid
- 79.20
- Ask
- 79.50
- Low
- 79.03
- High
- 79.30
- Объем
- 2.697 K
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 2.72%
- 6-месячное изменение
- 12.31%
- Годовое изменение
- 11.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8