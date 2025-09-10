报价部分
VGK
VGK: Vanguard FTSEEuropean ETF

79.20 USD 0.25 (0.32%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VGK汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点79.03和高点79.30进行交易。

关注Vanguard FTSEEuropean ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

VGK新闻

常见问题解答

VGK股票今天的价格是多少？

Vanguard FTSEEuropean ETF股票今天的定价为79.20。它在0.32%范围内交易，昨天的收盘价为78.95，交易量达到2697。VGK的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard FTSEEuropean ETF股票是否支付股息？

Vanguard FTSEEuropean ETF目前的价值为79.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.63%和USD。实时查看图表以跟踪VGK走势。

如何购买VGK股票？

您可以以79.20的当前价格购买Vanguard FTSEEuropean ETF股票。订单通常设置在79.20或79.50附近，而2697和-0.01%显示市场活动。立即关注VGK的实时图表更新。

如何投资VGK股票？

投资Vanguard FTSEEuropean ETF需要考虑年度范围62.02 - 80.26和当前价格79.20。许多人在以79.20或79.50下订单之前，会比较2.72%和。实时查看VGK价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是80.26。在62.02 - 80.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard FTSEEuropean ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VGK）的最低价格为62.02。将其与当前的79.20和62.02 - 80.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VGK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VGK股票是什么时候拆分的？

Vanguard FTSEEuropean ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.95和11.63%中可见。

日范围
79.03 79.30
年范围
62.02 80.26
前一天收盘价
78.95
开盘价
79.21
卖价
79.20
买价
79.50
最低价
79.03
最高价
79.30
交易量
2.697 K
日变化
0.32%
月变化
2.72%
6个月变化
12.31%
年变化
11.63%
