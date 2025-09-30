- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B
A taxa do USB-PH para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.80 e o mais alto foi 19.95.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USB-PH hoje?
Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) está avaliado em 19.88. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 19.89, e o volume de negociação atingiu 143. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PH em tempo real.
As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B pagam dividendos?
Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B está avaliado em 19.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.93% e USD. Monitore os movimentos de USB-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USB-PH?
Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) pelo preço atual 19.88. Ordens geralmente são executadas perto de 19.88 ou 20.18, enquanto 143 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USB-PH?
Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B envolve considerar a faixa anual 19.80 - 21.90 e o preço atual 19.88. Muitos comparam -1.44% e -4.93% antes de enviar ordens em 19.88 ou 20.18. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?
O maior preço de US BANCORP (USB-PH) no último ano foi 21.90. As ações oscilaram bastante dentro de 19.80 - 21.90, e a comparação com 19.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?
O menor preço de US BANCORP (USB-PH) no ano foi 19.80. A comparação com o preço atual 19.88 e 19.80 - 21.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PH?
No passado U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.89 e -4.93% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.89
- Open
- 19.89
- Bid
- 19.88
- Ask
- 20.18
- Low
- 19.80
- High
- 19.95
- Volume
- 143
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- -1.44%
- Mudança de 6 meses
- -4.93%
- Mudança anual
- -4.93%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4