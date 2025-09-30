CotaçõesSeções
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B

19.88 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do USB-PH para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.80 e o mais alto foi 19.95.

Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de USB-PH hoje?

Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) está avaliado em 19.88. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 19.89, e o volume de negociação atingiu 143. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PH em tempo real.

As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B pagam dividendos?

Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B está avaliado em 19.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.93% e USD. Monitore os movimentos de USB-PH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de USB-PH?

Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) pelo preço atual 19.88. Ordens geralmente são executadas perto de 19.88 ou 20.18, enquanto 143 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de USB-PH?

Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B envolve considerar a faixa anual 19.80 - 21.90 e o preço atual 19.88. Muitos comparam -1.44% e -4.93% antes de enviar ordens em 19.88 ou 20.18. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?

O maior preço de US BANCORP (USB-PH) no último ano foi 21.90. As ações oscilaram bastante dentro de 19.80 - 21.90, e a comparação com 19.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?

O menor preço de US BANCORP (USB-PH) no ano foi 19.80. A comparação com o preço atual 19.88 e 19.80 - 21.90 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PH?

No passado U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.89 e -4.93% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.80 19.95
Faixa anual
19.80 21.90
Fechamento anterior
19.89
Open
19.89
Bid
19.88
Ask
20.18
Low
19.80
High
19.95
Volume
143
Mudança diária
-0.05%
Mudança mensal
-1.44%
Mudança de 6 meses
-4.93%
Mudança anual
-4.93%
