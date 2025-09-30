- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B
Le taux de change de USB-PH a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.80 et à un maximum de 19.95.
Suivez la dynamique U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action USB-PH aujourd'hui ?
L'action U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B est cotée à 19.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.05%, a clôturé hier à 19.89 et son volume d'échange a atteint 143. Le graphique en temps réel du cours de USB-PH présente ces mises à jour.
L'action U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B verse-t-elle des dividendes ?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B est actuellement valorisé à 19.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -4.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USB-PH.
Comment acheter des actions USB-PH ?
Vous pouvez acheter des actions U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B au cours actuel de 19.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.88 ou de 20.18, le 143 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USB-PH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action USB-PH ?
Investir dans U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.80 - 21.90 et le prix actuel 19.88. Beaucoup comparent -1.44% et -4.93% avant de passer des ordres à 19.88 ou 20.18. Consultez le graphique du cours de USB-PH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action US BANCORP ?
Le cours le plus élevé de US BANCORP l'année dernière était 21.90. Au cours de 19.80 - 21.90, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action US BANCORP ?
Le cours le plus bas de US BANCORP (USB-PH) sur l'année a été 19.80. Sa comparaison avec 19.88 et 19.80 - 21.90 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USB-PH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action USB-PH a-t-elle été divisée ?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.89 et -4.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.89
- Ouverture
- 19.89
- Bid
- 19.88
- Ask
- 20.18
- Plus Bas
- 19.80
- Plus Haut
- 19.95
- Volume
- 143
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- -1.44%
- Changement à 6 Mois
- -4.93%
- Changement Annuel
- -4.93%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4