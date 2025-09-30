- Panoramica
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B
Il tasso di cambio USB-PH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.80 e ad un massimo di 19.95.
Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USB-PH oggi?
Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B sono prezzate a 19.88. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 19.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 143. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PH mostra questi aggiornamenti.
Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B pagano dividendi?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B è attualmente valutato a 19.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PH.
Come acquistare azioni USB-PH?
Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B al prezzo attuale di 19.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.88 o 20.18, mentre 143 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PH sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USB-PH?
Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B implica considerare l'intervallo annuale 19.80 - 21.90 e il prezzo attuale 19.88. Molti confrontano -1.44% e -4.93% prima di effettuare ordini su 19.88 o 20.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PH con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?
Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 21.90. All'interno di 19.80 - 21.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?
Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PH) nel corso dell'anno è stato 19.80. Confrontandolo con gli attuali 19.88 e 19.80 - 21.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PH?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.89 e -4.93%.
- Chiusura Precedente
- 19.89
- Apertura
- 19.89
- Bid
- 19.88
- Ask
- 20.18
- Minimo
- 19.80
- Massimo
- 19.95
- Volume
- 143
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- -1.44%
- Variazione Semestrale
- -4.93%
- Variazione Annuale
- -4.93%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4