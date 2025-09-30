QuotazioniSezioni
Valute / USB-PH
Tornare a Azioni

USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B

19.88 USD 0.01 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USB-PH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.80 e ad un massimo di 19.95.

Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USB-PH oggi?

Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B sono prezzate a 19.88. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 19.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 143. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B pagano dividendi?

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B è attualmente valutato a 19.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -4.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PH.

Come acquistare azioni USB-PH?

Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B al prezzo attuale di 19.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.88 o 20.18, mentre 143 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USB-PH?

Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B implica considerare l'intervallo annuale 19.80 - 21.90 e il prezzo attuale 19.88. Molti confrontano -1.44% e -4.93% prima di effettuare ordini su 19.88 o 20.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?

Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 21.90. All'interno di 19.80 - 21.90, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?

Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PH) nel corso dell'anno è stato 19.80. Confrontandolo con gli attuali 19.88 e 19.80 - 21.90 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PH?

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.89 e -4.93%.

Intervallo Giornaliero
19.80 19.95
Intervallo Annuale
19.80 21.90
Chiusura Precedente
19.89
Apertura
19.89
Bid
19.88
Ask
20.18
Minimo
19.80
Massimo
19.95
Volume
143
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
-1.44%
Variazione Semestrale
-4.93%
Variazione Annuale
-4.93%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4