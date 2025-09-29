КотировкиРазделы
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B

19.91 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USB-PH за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.80, а максимальная — 19.95.

Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций USB-PH сегодня?

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) сегодня оценивается на уровне 19.91. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 19.89, а торговый объем достиг 128. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B?

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B в настоящее время оценивается в 19.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.78% и USD. Отслеживайте движения USB-PH на графике в реальном времени.

Как купить акции USB-PH?

Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) по текущей цене 19.91. Ордера обычно размещаются около 19.91 или 20.21, тогда как 128 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USB-PH?

Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B предполагает учет годового диапазона 19.80 - 21.90 и текущей цены 19.91. Многие сравнивают -1.29% и -4.78% перед размещением ордеров на 19.91 или 20.21. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?

Самая высокая цена US BANCORP (USB-PH) за последний год составила 21.90. Акции заметно колебались в пределах 19.80 - 21.90, сравнение с 19.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?

Самая низкая цена US BANCORP (USB-PH) за год составила 19.80. Сравнение с текущими 19.91 и 19.80 - 21.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USB-PH?

В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.89 и -4.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.80 19.95
Годовой диапазон
19.80 21.90
Предыдущее закрытие
19.89
Open
19.89
Bid
19.91
Ask
20.21
Low
19.80
High
19.95
Объем
128
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-1.29%
6-месячное изменение
-4.78%
Годовое изменение
-4.78%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.