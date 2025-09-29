- Обзор рынка
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B
Курс USB-PH за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.80, а максимальная — 19.95.
Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USB-PH сегодня?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) сегодня оценивается на уровне 19.91. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 19.89, а торговый объем достиг 128. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B в настоящее время оценивается в 19.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.78% и USD. Отслеживайте движения USB-PH на графике в реальном времени.
Как купить акции USB-PH?
Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) по текущей цене 19.91. Ордера обычно размещаются около 19.91 или 20.21, тогда как 128 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USB-PH?
Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B предполагает учет годового диапазона 19.80 - 21.90 и текущей цены 19.91. Многие сравнивают -1.29% и -4.78% перед размещением ордеров на 19.91 или 20.21. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?
Самая высокая цена US BANCORP (USB-PH) за последний год составила 21.90. Акции заметно колебались в пределах 19.80 - 21.90, сравнение с 19.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?
Самая низкая цена US BANCORP (USB-PH) за год составила 19.80. Сравнение с текущими 19.91 и 19.80 - 21.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USB-PH?
В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.89 и -4.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.89
- Open
- 19.89
- Bid
- 19.91
- Ask
- 20.21
- Low
- 19.80
- High
- 19.95
- Объем
- 128
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -1.29%
- 6-месячное изменение
- -4.78%
- Годовое изменение
- -4.78%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%