KurseKategorien
Währungen / USB-PH
Zurück zum Aktien

USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B

19.88 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USB-PH hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.80 bis zu einem Hoch von 19.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von USB-PH heute?

Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) notiert heute bei 19.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.89 und das Handelsvolumen erreichte 143. Das Live-Chart von USB-PH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie USB-PH Dividenden?

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B wird derzeit mit 19.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PH zu verfolgen.

Wie kaufe ich USB-PH-Aktien?

Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) zum aktuellen Kurs von 19.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.88 oder 20.18 platziert, während 143 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in USB-PH-Aktien?

Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B müssen die jährliche Spanne 19.80 - 21.90 und der aktuelle Kurs 19.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.44% und -4.93%, bevor sie Orders zu 19.88 oder 20.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PH) im vergangenen Jahr lag bei 21.90. Innerhalb von 19.80 - 21.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PH) im Laufe des Jahres betrug 19.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.88 und der Spanne 19.80 - 21.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von USB-PH statt?

U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.89 und -4.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
19.80 19.95
Jahresspanne
19.80 21.90
Vorheriger Schlusskurs
19.89
Eröffnung
19.89
Bid
19.88
Ask
20.18
Tief
19.80
Hoch
19.95
Volumen
143
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
-1.44%
6-Monatsänderung
-4.93%
Jahresänderung
-4.93%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4