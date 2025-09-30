- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B
Der Wechselkurs von USB-PH hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.80 bis zu einem Hoch von 19.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USB-PH heute?
Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) notiert heute bei 19.88. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.89 und das Handelsvolumen erreichte 143. Das Live-Chart von USB-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USB-PH Dividenden?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B wird derzeit mit 19.88 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich USB-PH-Aktien?
Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) zum aktuellen Kurs von 19.88 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.88 oder 20.18 platziert, während 143 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USB-PH-Aktien?
Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B müssen die jährliche Spanne 19.80 - 21.90 und der aktuelle Kurs 19.88 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.44% und -4.93%, bevor sie Orders zu 19.88 oder 20.18 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PH) im vergangenen Jahr lag bei 21.90. Innerhalb von 19.80 - 21.90 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PH) im Laufe des Jahres betrug 19.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.88 und der Spanne 19.80 - 21.90 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USB-PH statt?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.89 und -4.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.89
- Eröffnung
- 19.89
- Bid
- 19.88
- Ask
- 20.18
- Tief
- 19.80
- Hoch
- 19.95
- Volumen
- 143
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- -1.44%
- 6-Monatsänderung
- -4.93%
- Jahresänderung
- -4.93%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4