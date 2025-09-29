- Panorámica
USB-PH: U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B
El tipo de cambio de USB-PH de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.80, mientras que el máximo ha alcanzado 19.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de USB-PH hoy?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) se evalúa hoy en 19.88. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 19.89 y el volumen comercial ha alcanzado 143. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios USB-PH en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B?
U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B se evalúa actualmente en 19.88. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -4.93% y USD. Monitoree los movimientos de USB-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de USB-PH?
Puede comprar acciones de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B (USB-PH) al precio actual de 19.88. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.88 o 20.18, mientras que 143 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de USB-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de USB-PH?
Invertir en U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B implica tener en cuenta el rango anual 19.80 - 21.90 y el precio actual 19.88. Muchos comparan -1.44% y -4.93% antes de colocar órdenes en 19.88 o 20.18. Estudie los cambios diarios de precios de USB-PH en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de US BANCORP?
El precio más alto de US BANCORP (USB-PH) en el último año ha sido 21.90. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.80 - 21.90, una comparación con 19.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de US BANCORP?
El precio más bajo de US BANCORP (USB-PH) para el año ha sido 19.80. La comparación con los actuales 19.88 y 19.80 - 21.90 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de USB-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de USB-PH?
En el pasado, U.S. Bancorp Depositary Shares repstg 1/1000th Pfd Ser B ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.89 y -4.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.89
- Open
- 19.89
- Bid
- 19.88
- Ask
- 20.18
- Low
- 19.80
- High
- 19.95
- Volumen
- 143
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- -1.44%
- Cambio a 6 meses
- -4.93%
- Cambio anual
- -4.93%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.